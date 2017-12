FOTO: Baltska pustolovščina nekdanje bepopovke

Zelo rada potujem. Uživam ob spoznavanju novih kultur in odkrivanju lepot drugih krajev. In če se le da, na potovanjih obiščem vsaj en muzej ali kakšno galerijo,« pravi radijska voditeljica Ana Praznik. Na popotovanje se najraje poda na štirih kolesih. »Odlično se je izkazalo potovanje z avtodomom. S prijatelji smo si na ta način ogledali že več držav in vse, kar je bilo na poti do tja. Je pa res, da je skoraj obvezno, da na tak način potuješ z nekom, ki ga dobro poznaš, z nekom, s katerim se dobro ujameš. Kajti prostora je bolj malo in hitro si lahko napoti. Podobno kot na jadrnici,« razloži.

Z avtodomom si je ogledala italijanska jezera – Lago di Garda, Lago di Como, Lago Maggiore in njegove Boromejske otoke – pa tudi baltske države. »Potovali smo skozi Avstrijo, Poljsko – tu smo si ogledali Krakov in Varšavo. Pa potem glavno mesto Litve, Vilno, pot smo nadaljevali v Latvijo, kjer smo si ogledali Rigo, ki je bila takrat ravno evropska prestolnica kulture, zaključili pa smo v Talinu v Estoniji. Želeli smo naprej s trajektom do Helsinkov, vendar nam ni uspelo zaradi časovne stiske. Na voljo smo imeli 14 dni in za vsak dan preračunano število kilometrov, ki jih moramo narediti, da bomo pravočasno nazaj. Pa smo potem sprejeli kompromis in nismo šli na Finsko. Tako da je to ostalo neodkljukano,« se nasmehne. Nazadnje je z avtodomom odpotovala v Francijo, v Montpellier. »Tam smo obiskali družino prijatelja, s katerim smo potovali. Šli smo skozi Italijo, čez Monako in potem v Francijo. Do tja je sicer 20 ur, ampak mi smo potovali en teden, ker smo se seveda ustavljali in si vmes ogledovali še zanimiva mesta, se kopali na Azurni obali in zvečer uživali parkirani v kampih,« se spominja.

Nad Talinom je bila navdušena manj kot nad Vilno.

Hipijevska Vilna

V še posebno lepem spominu ji je ostala baltska pustolovščina pred tremi leti. »Baltik me je res navdušil. Ta neskončna ravnina in dooooolgi dnevi. Ko smo bili v Talinu parkirani v marini in uživali ob sveže skuhanih špagetih, je bila ura enajst zvečer, sonce pa je ravno zahajalo. In krasni sončni zahodi so nas spremljali ves čas,« navdušeno opisuje 14-dnevno potovanje, med katerim je naredila več kot 4500 kilometrov in videla ogromno reči. »Arhitektura je dih jemajoča, sploh v Rigi. Bogate fasade, izklesani simboli, zanimive oblike oken. Res noro lepo. Tudi Vilna mi je bila zelo všeč, tam smo obiskali več galerij, je bolj umetniško mestece. Tudi v parku imaš en del, ki je malo hipijevski, ljudje si prinesejo pivo, posedajo ob reki, igrajo na afriške bobne, se pogovarjajo, sončijo. Skratka, zelo sproščeno je bilo in tam smo res uživali,« se spominja.

Malo manj všeč ji je bil Talin, pa še to morda zaradi slabe izkušnje z avtodomom. »Tam namreč ni mestnega kampa, ki je povsod v večjih evropskih mestih in lahko prideš s šotorom in kampiraš sredi mesta,« razloži. »V Talinu smo si pogledali samo njegov stari del, ki je tudi najbolj znan in turistično oblegan, ampak res lep. Res priporočam ogled glavnih mest Baltika, ki so tudi zgodovinsko zelo zanimiva,« sklene.