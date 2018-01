FOTO: Balkanske sence nad slovensko krajino

Končno tudi v Sloveniji. Povabljenci so namreč imeli priložnost v družbi ustvarjalcev ogledati si prvi del po prepričanju mnogih najbolj provokativne kriminalne televizijske serije o dogajanju na Balkanu, serije Sence nad Balkanom, ki jo bodo predvajali na eni od slovenskih komercialnih televizij, na Planet TV.

Dramski triler se dogaja konec dvajsetih let prejšnjega stoletja na Balkanu, kjer se križajo visoka politika, lokalni interesi, denar in kriminal. Poleg srbskih igralcev v njem nastopajo tudi ruski, enega od likov pa je upodobil Sebastian Cavazza. Za njim je torej nekaj mesecev, ki jih je preživel na snemanjih in premierah. Poleg promocije Senc nad Balkanom se je na sarajevskem filmskem festivalu predstavil tudi z glavno moško vlogo v filmu Moški ne jočejo, kjer se je moral spoprijeti z grozotami balkanske vojne. Priljubljeni igralec je na tokratno premiero prišel brez svoje Ajde Smrekar, smukal pa se je okoli Ivane Đorđević, voditeljice oddaje Grand Magazin na srbski televiziji Grand TV. Pri ustvarjanju zgodovinskega spektakla je imel pomembno vlogo tudi Magnifico, saj je poskrbel za glasbo, v kateri ne primanjkuje glasnih kitar in umazanega rocka. Magnifico se je na premieri družil z igralko Tanjo Ribič. Po nasmehih in objemih sodeč ne dvomimo, da sta si imela veliko povedati.

Prvi del trilerja sta si ogledala tudi Mitja Okorn in Tina Gorenjak. Nekdanji par še vedno rad preživlja čas skupaj, saj sta nedavno sodelovala tudi pri Okornovem projektu, v katerem je Tina nastopala v oglasu. Da se še vedno super razumeta in sta prijatelja, pričajo tudi trenutki, ki smo jih ujeli na premieri.

Magnifico je serijo v nedavnem pogovoru za Delo opisal takole: »Gre za žanr kriminalke. Metafora današnjega časa. Povezave s podzemljem, politiko, umazanimi posli. Kri, seks, misteriji, kriminal. Nihče ni nedolžen, niti tisti ne, ki se na videz bori za dobro stvar. Res dobra stvar.«

Hrvati serije ne želijo predvajati, saj se jim zdi, da v njej ni vse tako, kot bi si sami želeli.

Zanimivo je, da je bilo nedavno, ko so začetek serije predvajali na srbskih televizijah, pred zasloni kar dva milijona gledalcev.

Za zaplet pa so poskrbeli Hrvati, ki serije ne želijo predvajati (vsaj za zdaj), saj se jim zdi, da ni vse tako, kot bi si sami želeli. V prevodu to pomeni, da so katere stvari prikazane povsem drugače, kot sami prepričujejo domačo, hrvaško javnost. Nič presenetljivega, torej!