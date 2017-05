FOTO: Balinanje z dedki v Marseillu

Potujem poleti, ko sem načeloma prosta teatra. Vedno se organiziram tako, da najmanj deset dni na leto preživim v Franciji. Potem pa si vzamem še dva ali tri tedne za dežele oziroma kraje, kjer še nisem bila. Moje vsakoletno potovanje običajno traja mesec dni v kosu,« razlaga igralka Slovenskega mladinskega gledališča Anja Novak. Na počitnice hodi brez sopotnikov. »Skoraj vedno potujem sama! Tako se zares odklopim od vsakdanjika in se veliko globlje spustim v kulturo, jezik in življenje ljudi, ki jih srečujem. Zanimajo me namreč predvsem ljudje, njihov način življenja. In pa umetnost seveda. Po navadi se izkaže, da je to dvoje tesno povezano,« razloži. »A se v bližnji prihodnosti veselim tudi ture s svojo novo ljubeznijo.«



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«