FOTO: Avdićev sovoditelj za otroke zbral več kot 82.000 evrov

Miha Deželak, jutranji sovoditelj Denisa Avdića z Radia 1, je zaključil svojo več kot 450 kilometrsko pot po Sloveniji. Njegovo potovanje se je začelo minulo soboto na Dobrovem, ko se je na ponyu podal na plemenito pustolovščino. Izkupiček bo znova namenjen otrokom iz socialno šibkih družin, ki bodo lahko tako tudi letos odšli na počitnice.

Tudi BQL z Deželakom

Na njegovi poti so se mu pridružili mnogi znani Slovenci. Z Marijanom Smodetom je ob reki Meži odpel legendarno pesem Mrtva reka. Polfinalistka šova Masterchef Slovenija Salome mu je spekla limonino pito. Na ulici sta ga presenetila brata BQL - Rok in Anej. Svojo pesem sta posvetila Deželaku Junaku in mu zaželela vse dobro na poti. Na Goriškem pa je ekipa naletela tudi na simpatično Oto Širca Roš, voditeljico Pop Ina, ki je pred kratkim praznovala rojstni dan. Deželak je izkoristil priložnost in Oti zapel za rojstni dan.

Pozdravila sta ga štajerski slavček Damjan Murko in postavna prekmurska pevka Nika Zorjan, ki je povedala nekaj besed v svojem simpatičnem narečju. Del poti pa je z Miho prekolesaril tudi slovenski hokejist Anže Kopitar. Na Gorenjskem so mu družbo delali še priljubljeni televizijec David Urankar, deskar Žan Košir in mladi glasbeni up Klara Jazbec. Čisto na koncu mu je petko dal tudi Tim Gajser.