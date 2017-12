FOTO: Avdićev dosežek leta: za slovenske družine zbral 180.594 evrov

Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak z Radia 1 so letos že tretje leto zapored z 28-urnim neprekinjenim šovom zbirali denar za slovenske družine. V studiu, ki je stal na Mestnem trgu v Ljubljani, so od četrtka do petka zjutraj gostili mnoge znane Slovence, ki so se pridružili plemeniti akciji.

Že navsezgodaj zjutraj jim je pred studiem zaigral Policijski orkester. Veliko sreče pri zbiranju denarja so jim med prvimi zaželeli Marjan Šarec, Raša Nesterović, Zoran Janković in Irena Yebuah Tiran. Saša Lošić iz Plavega orkestra pa se je v studiu prikazal s harmoniko. Z Avdićem sta se nato preoblekla v božička in se odpravila do bližnjega Prešernovega trga, kjer sta odpela nekaj uspešnic hitov sarajevske skupine.

Velik aplavz si je prislužila tudi Helena Blagne, ki je z Denisom zapela uspešnico Prijatelja za vedno. Damjan Murko je kot vedno požel veliko pozornosti, s svojim prihodom pa je radijce počastil tudi predsednik Borut Pahor. V petkovo jutro in zadnje ure oddajanja v živo so Avdić, Moreljeva in Deželak vstopili v družbi Nike Zorjan, bratov BQL in Maje Keuc. Ob dobri glasbi so tako skupaj pričakali 9. uro, ko se je dobrodelni maraton zaključil z velikim finalom.

Na zaslonu, kjer se je številka zbranega denarja iz ure v uro večala, se je prikazal končni znesek: 180.594 evrov. Utrujeni člani ekipe Radia 1 so se ob tem s solzami v očeh objeli in skupaj zaplesali ob pesmi Kot nekdo, ki imel me bo rad, ki sta jo odpeli Alenka Godec in Nuša Derenda.