FOTO: Auč, poglejte, kakšno nogo ima Jurij iz Survivorja

Ko so se prijavljali za sodelovanje v resničnostnem šovu Survivor Filipini, si gotovo niso mislili, da se bodo tudi po koncu snemanja soočali z zdravstvenimi težavami. Čeprav so se tekmovalci v Slovenijo vrnili že junija in so v tem času večinoma že odpravili svoje poškodbe, se Jurij, najstarejši tekmovalec na otoku, z zdravstvenimi težavami sooča šele zdaj.

Jurij je na nogi staknil tako okužbo, da se je odpravil k zdravniku, kjer so mu odvzeli vzorec tkiva, da ugotovijo, ali so se v rani res zaredile filipinske žuželke. Izvide bo do dobil v nekaj dneh, a v tem času je njegova noga že močno zatekla.