FOTO: Anže Kopitar drugič očka: to je ime malega Kopitarja

Mamica in sinko se počutita odlično. Foto: facebook

Slovenski hokejski as Anže Kopitar ima spet naraščaj. Z ženo Ines sta postala očka in mamica Jakoba, ki je na svet prijokal v jutranjih urah. Tako je postal četrti član družine Kopitar in se pridružil prvorojenki Neži.

Ponosni očka je novico skupaj s fotografijo objavil na facebooku, zraven pa zapisal, da se deček in mamica počutita odlično. Iskrene čestitke tudi od nas!