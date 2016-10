FOTO: Anna in Tine sta se skoraj stepla: Pripravljen sem ubijati

V šovu Kmetija: Nov začetek sta novo dramo uprizorila Anna in Tine, ki se ne moreta niti videti več. Med njima je napeto že nekaj dni, Tine pa razmišlja, kako bi jo spravil s posestva. Morda bi jo skupaj izbrali za prvo dvobojevalko in namerno izgubili tedensko nalogo, potem pa bi Anna imela veliko možnosti za odhod, je razmišljal skupaj z Maticem.

Skoraj sta se stepla

Med večerjo se je njun nedolžni prepir skoraj sprevrgel v fizični obračun. Nekateri so se pritoževali, da ima mleko nenavaden okus, čeprav je Anna trdila, da je sveže. Po krajšem pogovoru se je Zara spomnila, da je to mogoče zaradi kozjega mleka, ki ga je dodala kravjemu. Anna je to preslišala in rekla Tinetu, da bosta naslednjič molzla onadva s Klavdijo, če mislita, da je z mlekom kaj narobe.

Tine je zato izustil nekaj žaljivk, Anna pa mu ni ostala dolžna, češ da je za v Vojnik. Ko ji je očital, da je »debilna baba«, mu je ona odvrnila, da ga je taka rodila. Popolnoma je izgubil razsodnost, začel je kričati, jo zmerjati in se zaganjati vanjo, iz hiše je odnesel njene stvari. Anna je kasneje zajokala in tarnala, kakšnega človeka da je ta ženska vzgojila, Tine pa se nikakor ni mogel pomiriti. Še več, napovedal je začetek vojne med njima. Njegova mama je spoštovanja vredna ženska, je govoril, in nikomur ne bo dovolil, da jo tako žali, še posebej pa ne Anna. »Na napačnega se je spravila. Taka krava mi ne bo govorila čez mamo. Pripravljen sem narediti še korak več, čeprav vem, da mi bo to prineslo katastrofalne posledice,« pa je med jokom govoril on. Na koncu je dodal še, da je za svoje ljudi pripravljen tudi ubijati.

Ko se je zdelo, da je prepir pozabljen, pa sta se skregala še enkrat. Anna je namreč svoje stvari začela nositi nazaj v hišo, Tine pa je živce spet popolnoma izgubil, ko je videl, da Anna nosi ven – njegove stvari. Ni je spustil v sobo, ko mu je očitala, da jo je udaril, pa je odgovoril: »Ni res. Spustil sem vrata in si padla. Še enkrat reci, da sem te udaril, pa te bom res.«