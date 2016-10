FOTO: Aneta razkrila, kdo jo je božal in žličkal, ko jo je zeblo

Čeprav je bilo videti, da so bile razmere na filipinskem otoku tako skrajne, da tekmovalcem niti na pamet ni prišlo, da bi se med njim spletle kakšne romantične vezi, pa so očitno nekateri le imeli takšne misli. Aneta je namreč razkrila, kaj se je dogajalo, ko je šla spat. »V 'hiški' smo spali jaz, Maja, Alan in Klemen. Jaz sem spala med Klemnom in Alanom, ampak potem je on začel riniti vame, dobesedno. Dokler je bilo še žličkanje, je bilo še vse v redu, ker je mene res zeblo. Trije smo se žličkali, še Maja, a ko me je on začel božati in me je dvakrat kar obrnil, sem šla spat ven. Od tiste noči nisem več spala pri njem.«

Ni ji bil simpatičen

Aneta je še povedala, da ji je bil Alan v trenutku, ko ga je zagledala, zelo antipatičen. Sama pri sebi si je dejala, da bo on prvi, ki ga bo skušala izločiti, saj je deloval, kot da se ima za nekaj več. Izkazalo se je, da so tako o njem mislili tudi drugi tekmovalci. A kljub prvemu slabemu vtisu sta se vendarle zbližala. »Ko sem bila slabe volje in na tleh, je pristopil k meni in se mi odprl o svojih življenjskih težavah. Potem sva se pa zelo razumela.«

Na koncu pa je očitno Alan vseeno narobe razumel povezanost in od Anete želel to, česar njej ni bilo pogodu.