FOTO: Andrej Šifrer: Moj poklic so zreducirali

Legendarni pevec Andrej Šifrer je avtor številnih ponarodelih pesmi in še vedno ustvarja nove. Urejen do zadnje podrobnosti – odtenek modre na kravati se popolnoma sklada z modrimi vezalkami na modnih čevljih – pride na Kongresni trg in me povabi v priljubljeno kavarno Platana, in to ne po naključju. »To je lokal, v katerem sem preživel študentska leta. Zraven je bila namreč pravna fakulteta, kot mlad pravniški študent sem bil vsak dan tukaj. To je bilo zbirno mesto za vse,« se spominja, kako je bilo v sedemdesetih.

V lokalu danes vrtijo elektronsko glasbo. Andrej začne takoj prepevati. »V živo se igra bolj malo muzike, sploh s pojavom vseh teh didžejev, kot je David Guetta. Ti so svet obrnili na glavo.« Naročiva pijačo, nato pa mi ponosno oznani: »Moj novi singel Ostan pr' men je izšel 11. 11., ob 11. uri in 11 minut, na martinovo. Videospot pa bo izšel 30. novembra, to je na andrejevo.« Sicer pa ne samo na martinovo, Andrej se vedno rad poveseli s svojimi prijatelji, in tako mi zaupa, da ga ekipa že čaka. Vprašam ga, kaj bodo počeli, in šarmanten pevec v smehu pove: »Moški jedo, pijejo in se pogovarjajo o športu in o ženskah, recimo. Odvisno je le, kdo bo zmagal, ali šport ali ženske. Danes zvečer bo bolj šport, moram priznati. Če bi bila še dva druga zraven, pa bi bili dosežki iz mladosti.« In kakšni so njegovi dosežki iz rosnih let? »Slab spomin in čista vest,« se nasmeji. Ob mojem vprašanju, kako je zdaj pri njem glede žensk, se nekoliko namuzne, nato pa odločno pove: »Zelo v redu! Redkokdaj je bilo boljše kot zdaj.« O svojem erotičnem stanju duha, kot to poimenuje, še pove: »Tudi moj status je tak, da se prilagajam toliko, kot je treba, ne preveč.« Njegovi otroci so zdaj že samostojni. »Martin in Eva imata svoji družini, službi, najmlajša, Kora, pa tudi ni več v moji domeni, ker je na študiju v Birminghamu. Šel sem jo tudi obiskat, večkrat se slišimo, včasih ima kakšne težave. 'Oči, nekaj se morava pogovoriti,' pravi, jaz pa rečem: 'Razumem. Koliko stane?'«

