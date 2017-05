FOTO: Andrej Šifrer, kdo je ta lepotica?!

Na eni od prireditev je za radovednost poskrbel Andrej Šifrer, saj se je pojavil z visokoraslo lepotico, ki je privabljala zvedave poglede. Vsi so se namreč spraševali, kdo je ta svetlolaska, glede na to, da so pevca že večkrat videli v družbi lepih mladenk. Sivi žrebec se je hitro pohvalil, da je prišel v spremstvu hčerke Kore, ki se v Slovenijo vrača le tri- do štirikrat na leto.

Najstnica namreč študira v Veliki Britaniji, natančneje na Univerzi v Birminghamu, kjer se je posvetila pravu. Svoje domače močno pogreša, saj se redko vrača pod Alpe, zato pa takrat do zadnje minute izkoristi čas za druženje z družino. Rada se z očetom udeleži kakšnega dogodka, in prav zanimivo je spremljati radovedne poglede ljudi, ki se zbegani sprašujejo, katera je Šifrerjeva 'ta nova'. Oba sta se zabavala ob pomislekih, Andrej pa ni skrival ponosa nad zgovorno in družabno hčerko, ki smo jo že večkrat videli v vlogi manekenke na ljubljanskem tednu mode.



