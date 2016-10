FOTO: Ana Klašnja ponovno na odru

Ana Klašnja in soplesalec Lukas Zuschlag. Foto: Mediaspeed

Balerina Ana Klašnja je ena od tistih mamic, ki ji ostale zavidajo. Že kmalu po porodu je bila spet v popolni formi, saj se je vadbe lotila le nekaj mesecev po prihodu novega člana družine .

Ana se je tudi sicer že zelo zgodaj vrnila v službo: nekaj tednov po rojstvu malega Jaše se je kot žirantka preizkusila v šovu Slovenija ima talent. Le pol leta za tem, ko je na svet privekal njen sin, pa je ponovno stopila tudi na oder . V ljubljanski operi je s soplesalcem Lukasom Zuschlagom nastopila v predstavi Romeo in Julija, ki je Ani zelo ljuba.

Kljub nekaterim skrbem njenih zdravnikov, ki so jo opozorili, naj pleše pazljivo in počasi, pa se je Ana očitno odlično odrezala in v svojem nastopu tudi zelo uživala.