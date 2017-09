FOTO: Ali Melania nosi nakit slovenske oblikovalke?

Oblikovanje in izdelovanje nakita je izjemno razširjena dejavnost, ki cveti po vsem svetu. Na milijone ustvarjalcev se želi s svojimi izdelki dvigniti iznad konkurence in uspeti v svetu modnih dodatkov. Tudi slovenske oblikovalke in oblikovalci nakita v tem nič ne zaostajajo. Možnost spletne prodaje jim v današnjem času nudi možnost, da na precej enostaven način prodrejo tudi na tuje trge. Verjetno najbolj popularna platforma za prodajo ročno narejenega nakita na svetu, ameriška spletna stran Etsy.com, je odprla vrata v svet že marsikateremu ustvarjalcu, med drugim tudi naši današnji sogovornici, ki uspešno prodaja svoj nakit predvsem na ameriških tleh. Ob tem pa se še sprašujemo, ali ameriška prva dama slovenskega porekla, Melania Trump - ki je tudi sama oblikovalka nakita - spremlja slovenske »handmade« ustvarjalce in se morda kdaj celo odloči za nakup njihovega izdelka?

Moja pot je šla po spletu okoliščin nekako v obratnem vrstnem redu - od globalnega k lokalnemu.

S svojim hobijem je uresničila sanje

Ljubljančanka Iza Cedilnik Štrukelj se z izdelavo nakita ukvarja že vse svoje življenje, na profesionalno pot pa se je podala pred nekaj leti. Odločila se je zapustiti ustaljene tirnice in se podati na samostojno oblikovalsko pot. Začetki so bili težki, vendar je zaradi sedanjih uspehov hvaležna, da je kljub vsem oviram vztrajala na poti do uresničitve svojih sanj.

Bila bi zelo počaščena, če bi si taka modna ikona, kot je Melania, nadela kakšen moj kos

S svojo znamko nakita By Izabela si je že v prvih korakih zastavila ambiciozne cilje in ustvarila spletno trgovino na strani Etsy.com. »V milijonski množici konkurentov moraš nekako izstopati, zato sem ves svoj čas in energijo vložila v oblikovanje prepoznavne znamke nakita in celostno kvalitetne izkušnje za kupce. Sčasoma sem tudi videla, kateri moji izdelki se dobro prodajajo in kateri ne ter se na ta način s svojo ponudbo prilagodila trgu.«

Svojo znamko uspešno trži v verigi prestižnih lepotnih salonov

Danes poleg direktne prodaje kupcem s celega sveta, trži svojo znamko tudi ameriškim trgovinam, zato je izdelke By Izabela mogoče kupiti na mnogih prodajnih mestih širom Združenih držav, med drugim na primer tudi v marylandski poslovalnici verige prestižnih lepotnih salonov Dessange Paris. Ustvarjalko smo povprašali, ali meni, da tudi ameriška prva dama nosi njen nakit, glede na to, kako priljubljen je v ZDA: »Bila bi zelo počaščena, če bi si taka modna ikona, kot je Melania, nadela kakšen moj kos, vendar mislim, da imam za njen okus močno prenizke cene,« reče v smehu in nadaljuje: »Je pa tudi ona sama oblikovalka nakita, zato verjamem, da redno spremlja to področje, pregleduje novosti in morda kdaj išče navdih na straneh, kot je Etsy. Zdi se mi povsem verjetno, da vmes naleti tudi na kakšen kos slovenskih ustvarjalcev, morda tudi na mojega.«

O tem, kakšen pravzaprav je nakit By Izabela in kakšnim uporabnicam je namenjen, oblikovalka razloži: »Aktualna kolekcija nakita je izdelana iz matiranega črnega pleksi stekla, oblike pa so večinoma geometrijske. Ustvarjati želim minimalistične kose, ki kljub preprostosti pustijo močan vtis. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da je nakit By Izabela namenjen samozavestnim ženskam, ki se ne bojijo izstopati in biti samosvoje, vendar jaz trdim, da vas moj nakit tudi naredi take - v trenutku, ko si ga nadenete.«

Po uspehu v tujini si v bližnji prihodnosti želi prodreti še na slovenski trg: »Moja pot je šla po spletu okoliščin nekako v obratnem vrstnem redu – od globalnega k lokalnemu. Ampak ja, sedaj želim tudi sodržavljankam predstaviti nakit By Izabela, saj pogrešam vpletenost v domače okolje. Upam, da jim bo všeč!«

Etsy strani ali spletni strani - spremljate pa ga lahko tudi preko Instagrama in Facebook strani. Avtorica pa obljublja, da ga bo kmalu možno dobiti tudi v domačih trgovinah. Slovenke lahko zaenkrat nakit By Izabela kupite le preko spleta – nastrani ali- spremljate pa ga lahko tudi preko Instagrama in Facebook strani. Avtorica pa obljublja, da ga bo kmalu možno dobiti tudi v domačih trgovinah.