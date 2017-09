FOTO: Alenka Košir pokazala svojega fanta, potem je izginil

Takole se med vožnjo in prepevanjem zabavata Alenka in njen Marko.

Takole se med vožnjo in prepevanjem zabavata Alenka in njen Marko.

Po zaslugi instagrama smo lahko prvič skupaj občudovali lepo Alenko Košir in njenega novega fanta Marka Jovovića, prežeta s čustvi ob zabavni vožnji z avtom. Na glas sta prepevala pesem srbskega pevca Joksimovića in s prisrčno koreografijo dokazovala, kako zelo sta zaljubljena.



Čeprav je nekdanji nogometaš pod video zapisal, da bi si včasih želel, da se vožnja nikoli ne konča, je zabavni posnetek kmalu po objavi izbrisal. Očitno ga je k temu spodbudila Alenka, ki novega partnerja ne želi izpostavljati, čeprav ne skriva, da je srečna ob novem moškem. Tik preden so kadri romali v zasebni arhiv, smo ujeli nekaj utrinkov, ob katerih se dobro vidita njuna povezanost in predanost.

