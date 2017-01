FOTO: Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza: Njuno prvo romantično silvestrovo

Igralca Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza sta v ljubezenskem razmerju nekaj mesecev, a čeprav ju videvajo skupaj, svoje ljubezni ne želita izpostavljati javnosti. Ajda si je kljub številnim projektom v prazničnih dneh vzela nekaj trenutkov za pogovor in nam zaupala, da na silvestrovo nima predstave, a ker igralski poklic včasih tako zahteva, mora biti na 'čakanju'. »Če se zadnji trenutek kaj zgodi, in je treba zamenjati predstavo. Pa se ne bo nič zgodilo. V MGL sta silvestrski predstavi, Čudežna terapija in Kos plastike, že dolgo razprodani.« Njeno prvo silvestrovo s Sebastianom bo umirjeno in romantično. »Vem, da bo imelo občinstvo lep večer, jaz pa bom doma, na toplem, z dobro hrano in v najboljši družbi,« nam je razkrila načrte za najdaljšo noč v letu.

