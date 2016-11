FOTO: Adriana se je v solzah zlomila in to je vzrok

Poleg tega, da so tekmovalci že precej izmučeni od bitke za 50 tisoč evrov, pa vsakega izmed njih po skoraj sedemdesetih dneh na posestvu muči še domotožje. Najtežje je ob dneh, ko nekdo od njihovih domačih praznuje rojstni dan in ne morejo biti ob njem.

Prav to se je zgodilo Adriani, ki je svoji krščenki za rojstni dan pisala pismo. Ob tem ji je bilo vidno hudo in je potočila tudi nekaj solz. Matjaž, ki je Adrianin največji zaveznik na posestvu, je takoj opazil, kaj se dogaja z njo, in jo začel tolažiti.



Kasneje je povedal, da je tudi Adriana, čeprav na zunaj ne deluje tako, zelo čustveno dekle. Zdi se mu lepo, da včasih pokaže tudi svojo nežnejšo plat.