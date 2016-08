Foglova obljuba, za katero smo vsi upali, da jo bo lahko izpolnil

Vso Slovenijo je osupnil z interpretacijo Majde Sepe in njene pesmi Med iskrenimi ljudmi. Foto Pro Plus

Žena in hči sta ga podpirali do zadnjega. Foto Roman Turnšek

TRŽIČ – V ponedeljkovo jutro je neizmerno žalostno odjeknila vest, da je za vedno odšel priljubljeni pevec Tomaž Ahačič - Fogl. Tržičana iz idiličnega Podljubelja v Karavankah je premagala zahrbtna bolezen in pokazala, da usoda velikokrat izbira čudne in krivične poti. Star je bil šele 46 let, za diagnozo hudo napredovanega raka ustne votline je izvedel šele pred slabim letom.

