Finale Talentov brez bratov Valič? To je od njiju zahteval jezni Čakarmiš

V nedeljo bomo izvedeli, kdo je novi zmagovalec vseslovenskega šova Slovenija ima talent. No, medtem pa je znanih devet nominirancev v treh posebnih kategorijah.

V kategorija talenti mladi vzorniki so nominirani: Žan Valenčak, ki se ukvarja s kendamo, tradicionalno japonsko igračo; cirkusantka Dana Avguštin; Viktorija in Artur, ki sta se odločila pokazati, da je pujs veliko več kot le za na krožnik. V drugi kategoriji, talenti s poslanstvom, so nominirani: dekleta iz plesnega društva AKS dance studio; rokerji, ki ustvarjajo v skupini Love Guns; Ukrajinka Alina, ki pleše. Znan bo tudi talent, ki je najbolj presenetil, nominirani so: motorist Jure Križman; polfinalist šova znan kot Some artist from Slovenija s točkami, ki umetnosti dajejo širši pomen; ambiciozni mladenič Đorđe Jovanovič, ki ga je prevzela prav japonska umetnost origami.

Kakor koli, pisali smo že, da sta voditelja Domen in Vid Valič z zlatim gumbom razjezila programskega direktorja Branka Čakarmiša , celo tako, da bila je njuna udeležba v finalu vprašljiva. »To je vajina zadnja priložnost, da si povrneta moje zaupanje. Na mizi je devet zapečatenih kuvert za nominirance v posebnih kategorijah. Vajina naloga je, da jim dostavita pisma. Če tega ne naredita, bo veliki finale vodil nekdo drug,« jima je 'zagrozil'.

Da sta voditelja Brankovo sporočilo vzela še kako resno, najbrž ni treba posebej omenjati, in kot vse kaže, ju bomo gledali tudi 18. decembra v velikem finalu.