Filip Flisar: Imam dober okus za babe

Že nekaj mesecev srce našega najboljšega smučarja prostega sloga Filipa Flisarja greje brhka temnolaska Monika Vuk. Ljubezen sta nekaj časa uspešno skrivala pred mediji, a je sedaj zgodba povsem drugačna. Skoraj ni dogodka, na katerem se Filip ne bi pojavil s svojo ljubljeno, nazadnje ga je spremljala na tradicionalnem Večeru šampionov. Za postavno mladenko v črni obleki in njenim brkatim spremljevalcem so se obračale glave, o tem, kako zelo sta si naklonjena, pa so pričali njuni zaljubljeni pogledi. Brez selfieja seveda ni šlo, na instagramu ga je objavila Monika, njuni prijatelji pa so bili nad lepim parom več kot navdušeni. Zaljubljeni Filip je na svojo srčno izbranko zelo ponosen, v svojem šaljivem slogu pa je njeno lepoto komentiral z besedami: »Ku***, imam dober okus za babe!«

