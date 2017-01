Fatalna voditeljica Radia City spregovorila o večerji z Janom Plestenjakom

»Nič ni bilo,« je Natalija Veronik, mariborska lepotica, ki so jo v petek v Zgornji Kungoti opazili pri večerji s šarmerjem Janom Plestenjakom, danes povedala v eter Radia City. Lepotica, ki jo je mariborski portal Maribor24 uvrstil tudi med mariborske fatalke, je namreč voditeljica na omenjenem radiu.

Natalijina sodelavca Dejan Vedlin in Bor Greiner se sicer zaradi lestvice fatalk, na kateri se je Natalija uvrstila na osmo mesto, počutita ogoljufana. Menita, da bi morala biti vsaj tretja in da je lestvica prodana.

Sicer pa sta bila v preteklosti sodelavca tudi Natalija in Jan, ona je namreč nastopila v njegovem spotu Stara dobra.

Jan se je zavil v molk. Jasnovidka in intuitivna terapevtka Elena Sofia Seničar je sicer za petkovo izdajo revije Suzy pojasnila, da se je pevec doslej dobival z napačnimi ženskami : »Velja namreč za alfa samca in temu primerno mora zavohati svojo alfa samico, on pa išče muze in posledica so kratkotrajne zveze. Tudi zadnja je bila aktualna le nekaj mesecev, zato mu naša intuitivna terapevtka svetuje, naj si raje poišče takšno partnerico, ki bo znala kuhati jedi na žlico.«