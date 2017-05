Fantom iz opere ni bil dovolj: po plesnem dvoboju sta šov zapustila ...

V šovu Zvezde plešejo se je najprej predstavilo dvanajst parov. No, trenutno v najbolj plesnem šovu te pomladi ostaja le še pet najboljših.

Največ sodniških točk sta si v osmi oddaji priplesala Maja Martina Merljak in njen soplesalec Miha, bitko za plesni globus pa sta po napetem plesnem dvoboju morala zapustiti Igor Štamulak in soplesalka Lejna. Spomnimo, Igor je v osmi oddaji prevzel vlogo fantoma iz opere in z Lejno sta uprizorila dramatično plesno predstavo tanga, ki je navdušil občinstvo. »Igor, bil si temačen, mojster drame si,« je dejala Nika Urbas, Andrej Škufca pa je menil, da tango ni bil dober. »Videl sem, da si se zares potrudil, a še vedno nimaš prave plesne moči,« je bil kritičen. Ladu Bizovičarju pa se je zdelo the best. Tudi Katarina Venturini je ugotovila, da je bilo pravega tanga zelo malo, se je pa videlo, da se je v vlogo strastno vživel. Andrej jima je dal štirico, Katarina sedem, Nika in Lado pa po sedem.

Ker pa so se v osmi oddaji pravila dopolnila, sta se morala para z najnižjimi ocenami še enkrat izkazati v plesnem dvoboju – to sta bila Denis Porčič - Chorchyp in soplesalka Martina s salso ter Igor in Lejna s tangom. Po odločitvi sodnikov sta morala šov zapustiti slednja, Denis in Martina pa sta se vrnila v tekmo za plesni globus.