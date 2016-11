Faki je kriv!

LJUBLJANA – Fahrudin Čaušević je danes stopil pred sodnika okrožnega sodišča Borisa Gabrijela Horvata v Ljubljani in priznal, da je tudi on zagrešil rop v Ljubljani. Njegov brat Mirsad Čaušević je krivdo priznal že na prejšnjem naroku.

Tožilec za Fakija, pod tem vzdevkom je javnosti znan iz šova Kmetija: Nov začetek, predlagal enotno kazen dve leti in osem mesecev zapora. A zadnjo besedo bo pri dokončni kazni imel sodnik.

Na sodišče je danes prišel tudi brat slavnega kmeta Mirsad (spodaj).Višji državni tožilec je v obrazložitvi predlagane kazni povedal, da je šlo v primeru ropa za izredno hudo in zavržno kaznivo dejanje, za katero je že po zakonu zagrožen zapor od enega do desetih let. Poudaril je, da je bilo dejanje storjeno na zelo grob način nad mlado osebo, ki je branila svoj dom in posest. S soobtoženim se je dobro pripravil, vedoč, da bosta našla vredne predmete.