Evrovizijski fiasko: lekcija Jana Plestenjaka

Toliko kot je dvignil prahu letošnji izbor za pesem Evrovizije, ga ni že vse od leta 2009, ko ni uspelo zmagati skupini Langa, ki je v finalu slovenskega izbora nastopila z Manco Špik. Še danes je nekaj takih, ki so prepričani, da bi na zadnjem slovenskem izboru morala zmagati koroška mladeniča BQL. Po torkovem prvem polfinalnem večeru, ko se Omarju ni uspelo prebiti v finalno sobotno oddajo, se je nanj spet vsul plaz očitkov in žaljivk. O tem je prepričan tudi Jan Plestenjak, ki se mu je na facebooku postavil v bran.

»Toliko podtikanj in razpravljanj o tem, koga je Slovenija poslala na Eurosong ... Omar je izjemno kakovosten pevec – svoj nastop je izvedel popolnoma profesionalno. Bravo! Naj se užaljenci iz predizbora malo pomirijo. Pravila tekmovanj so jasna. Ko se prijaviš, si z njimi seznanjen in je kulturno, da jih sprejmeš. Zelo sem vesel, da sta v glasbene vode zaplula tudi fanta BQL. Super sta in jima iz srca želim še mnogo dobrih pesmi (upam, da tudi v domačem jeziku). Imejmo se luštno in ne jemljimo preresno takih stvari. Ljudje imajo v svojih življenjih probleme, ki so neprimerljivo pomembnejši in resnejši od glasovanj na glasbenih festivalih,« je zapisal Jan.

Omarju je v bran stopil tudi sodelujoči na letošnji Emi Alex Volasko, ki je zapisal: »Če bi Evrovizija dejansko bila pevski festival, bi danes zmagali. Pika.«