Eva Irgl konkurentka Borutu Pahorju

Velja za eno najlepših žensk v slovenski politiki, drznemo si trditi, da celo za najbolj fit slovensko političarko. Eva Irgl je pri 40 letih videti odlično, saj z uravnoteženo prehrano in redno telovadbo skrbi za lepo postavo in zdravje. Sicer so takšne fotografije bolj izjema kot pravilo, a je Eva pred nekaj dnevi razveselila svoje sledilce na instagramu s posnetkom iz telovadnice, pod katerim je zapisala, da si nabira moči za nove izzive. Prešinilo nas je, da je predsednik države Borut Pahor dobil resno konkurentko, saj ni nobena skrivnost, da se rad pohvali s svojimi športnimi dosežki. No, pa ne samo zato, saj se že nekaj časa govori, da naj bi Eva kandidirala za predsednico države.

