Eva Cimbola na lovu za otroškim vozičkom

Radijska voditeljica Eva Cimbola, ki v oddaji Evina presenečenja uresničuje želje poslušalcem Radia 2, je pred kratkim razkrila, da bosta s partnerjem Primožem septembra prvič postala oče in mama. Novica je navdušila tako Evo kot tudi njene poslušalce in oboževalce, ki so jo z vseh strani zasuli s čestitkami. Eno še posebej prisrčnih je prejela skupaj z dostavo hrane, kar na pokrovu podarjenega hamburgerja. Bodoča mamica, ki se ji trebušček že kar lepo pozna, je bila ta teden na lovu za vozičkom, ki se je uspešno končal. Voziček, v katerem se bo vozil njen prvi potomec, ima ležišče iz kokosa in organskega bombaža, bodoča mamica pa ga je izbrala tudi zato, ker gre brez težav v njen avto. »No, pa seveda moram priznati, da mi je tudi barvna kombinacija zelo všeč,« v smehu doda.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«