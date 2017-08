Estradnica ostala s praznimi torbami

Letošnje počitnice za Brigito Šuler in njenega moža Maksa v Bolgariji so bile pravo doživetje, ki ga bržkone še dolgo ne bosta pozabila. Turistična ponudba in lepote so ju navdušile in sta si rekla, da gresta pogledat, kako je pri njih. Oddih je bil povezan tudi z delom. Že pred odhodom sta naredila načrt, kje natančno bosta posnela kadre za spot nove skladbe Hvala ti za lepe dni. Pesem je Brigita posvetila svojemu letos nenadno preminulemu očetu, in ker ima rahlo balkanski melos, je bila Bolgarija izvrstna izbira.

Žalostna, jezna in šokirana sta Brigita in Maks končala do tistega trenutka sicer krasen dopust.

»Ker sva bila nastanjena na najbolj priljubljeni bolgarski turistični destinaciji Sunny beach, sva v sosednjem mestecu Nessebar že v prvem tednu posnela skoraj vse kadre. Mesto je prekrasno zaradi lege, unikatne arhitekture ter starodavnih in zelo ohranjenih ruševin. Nekaj kadrov pa sva nameravala posneti na plaži, ob morju,« pravi Brigita.

