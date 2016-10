Estet in posebnež Franc Planinšek: Botoks je nujno zlo!

Priznani lepotni kirurg Franc Planinšek je že po naravi velik estet. Zelo je cenjen v zdravstvenih krogih, saj vedno stremi k perfekciji. Tudi v zasebnem življenju ga nikoli ne vidimo neurejenega, v njegovem sodobnem in prostornem stanovanju v središču Ljubljane pa je vse kot iz škatlice. Preobujem se v hišne copate, in že mi ponudi energijsko pijačo, saj je velik ljubitelj napitka, ki ti da krila. Med najinim sproščenim pogovorom je razkril tudi svojo šaljivo stran.

Franc je že od nekdaj vzbujal pozornost, tudi s svojo belo poltjo. »Svetla koža je slabša kot temna, ker ima manj elastičnih vlaken,« reče in se uščipne v obraz, da bi mi to pokazal tudi v praksi. »Jaz imam belo kožo, najsvetlejši možen tip. Prekašajo me samo kakšni Skandinavci. Vedno sem slovel po svetli koži. Je pa res, da sem zdaj ves čas v operacijski sobi in skoraj nimam časa za sonce.« Med pogovorom se mu čez nekaj časa koža na tistem predelu zravna, in ko ga na to opozorim, se pošali: »Zjutraj si moram najprej potegniti kožo in potem počakati, da se zravna, in ko je koža na svojem mestu, lahko grem ven.« Vprašam ga, ali ima kakšen jutranji ritual, kot je nanašanje kreme, in vedno brezhibno urejen zdravnik me preseneti z odgovorom: »Jaz sem malo len za to. In to se mi tudi pozna na koži. Na mojo suho kožo bi si moral dajati izrazito mastne kreme. Če bi to počel redno, bi imel dobro kožo. Ko gremo ven, si moramo narediti filter na obrazu, da koža ne izgubi vlage, drugače postane izrazito suha in razpokana in se še hitreje postara. Tisti, ki so imeli akne v mladosti, naj bodo srečni! Na stara leta bodo imeli lepo kožo, ker se jim bo zaradi mastnosti počasneje starala.« Pošalim se, da je kmečki fant in pri kmetih ni ravno v navadi tako svetla koža. »Jaz sem sicer res živel na kmetiji, ampak sem bil tako svetle polti, da se me tudi sonce ni prijelo. Lahko sem grabil seno ves popoldan, pa nisem porjavel. Kvečjemu sem bil rdeč.« Sicer pa Franc prisega na botoks. »To je isto, kot da rečeš 'jaz nočem imeti plomb', kar pomeni, da imaš črvive zobe in si zanemarjen. Botoks je nujno zlo. Ne vem, zakaj bi se moral zaradi tega kaj skrivati.«

