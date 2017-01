Erika Žnidaršič o svoji družini: Doma nimam prave avtoritete

Ste ena tistih novinark, ki vztrajno napreduje in raste, tako osebnostno kot poslovno. Je prevzemanje Tarče za vas najzahtevnejša vloga do zdaj?



Težko je reči, kaj je najbolj zahtevno. Tudi priprava nekega raziskovalnega prispevka je zelo zahtevna, saj je treba veliko vedeti, stvari raziskati, preveriti, prelistati ogromno papirjev. Vsekakor pa je vodenje aktualne oddaje v živo velik izziv, pa tudi želja, da bi jo čim bolje vsebinsko zastavili in za gledalce raziskali stvari, ki ostajajo brez odgovorov. Veselim se vodenja v živo, saj drugače sploh ne znam. Vse, kar sem do zdaj vodila, je bilo v živo.



Razkrivanje nepravilnosti v zdravstvenem sistemu vam je še bolj dvignilo kredibilnost. Kako se spopadate s pritiski, anonimkami in grožnjami?



Vsekakor je neprijetno, ko te ljudje nenehno sprašujejo, ali si vi res upate to raziskovati. A srčno si želim, da deluje naslednji recept – ko se nečednosti izpostavijo javnosti, je manj mož- nosti za grožnje. Upam le, da še nismo tako daleč, da bi se morali bati za svojo varnost pri razkrinkanju sistemskih anomalij.



Kako se odzovete, ko nasprotniki grozijo vašim otrokom, možu, družini na splošno?



Če bi bile grožnje resne, bi jih zagotovo prijavila policiji in naslednjič najbrž dobro premislila, o čem bom poročala. Na srečo ni bilo nič konkretnega, le bežni poskusi ustrahovanja, omenjanja družine med vrsticami in podobno.

