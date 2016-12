Erika Žnidaršič o prelomni Tarči: Pogosto sem imela slabo vest!

Pred dnevi je bila slovenska javnost priča raziskovalnemu novinarstvu, kot ga pri nas že dolgo nismo videli. Oddaja tarča je razkrila goljufije in odtekanje milijonov iz slovenskega zdravstvenega sistema, urednica Ilinka Todorovski pa se je ob tem kratko in jedrnato zahvalila vsem, ki so zaslužni za to, da so razkritja spornih poslov ugledala luč sveta: Lidiji Hren, ki je ustanovila podatkovno-preiskovalno skupino Ekstravisor in garala za njen obstoj, razvoj in rezultate, študentskemu kvartetu, Vanji Gligorović, Mateji Cankar, Neži Steiner in Anžetu Zabukovšku, ter novinarkama Bredi Štivan Bonča in Eriki Žnidaršič, ki sta triler upodobili.

S slednjo smo se pogovarjali o tem, kako je nastajal projekt, ki je Slovenijo spravil na noge z razkritji gromozanskih preplačil in kaotičnega poslovanja našega zdravstva. Erika nam je pojasnila, da je pri pripravi oddaje, podatkov in prispevkov sodelovala celotna ekipa raziskovalcev, ki jih je usmerjala Lidija Hren. »Lidija je pojem raziskovalnega novinarstva. Jaz sem jo občudovala že takrat, ko sem delala na 24ur. Ko sem po porodniških dopustih na nacionalki dobila sedež v njeni pisarni, zraven nje, sem bila neskončno vesela. Kot bi mi bilo to namenjeno. Od nje sem se v tem obdobju ogromno naučila in hvaležna sem ji, da me je potegnila k temu projektu,« je ponosna Erika, ki nam je ob tem priznala, da je bilo obdobje, ko je projekt nastajal, izjemno naporno.

