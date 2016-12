Energični Vili Resnik: decembra  s koncerta na koncert

Nekdanji član skupine Pop Design Vili Resnik (53) zadnji mesec komaj ve, kje se ga drži glava. Koncerte ima na vseh koncih Slovenije, včasih tudi po več na dan. Napornemu urniku mora prilagoditi tudi družinsko življenje, kar je decembra, posebej pri Resnikovih, precejšnji izziv. Poleg običajnih zimskih slavij namreč praznujejo še rojstni dan Vilijevega sina Matiasa. Ta je pred kratkim dopolnil tri leta, in to prav na dan, ko je bil njegov slavni oče najbolj zaposlen. »To je davek, ki ga moraš plačati, če opravljaš ta poklic. Moji vedo, da je to pač takšen poklic, in so se sprijaznili s tem. To odrekanje je res neprijetno, včasih mi je prav hudo,« priznava pevec, ki se družini navadno oddolži po koncu za glasbenike najbolj udarnega meseca. Energični pevec, ki je letos izdal album Svet je lep, bo, tudi s svojimi najbolj znanimi komadi iz časov Pop Designa, kot so Ne bom ti lagal, Ko si na tleh, Potepuh in Na božično noč, za silvestrovo zabaval Ljubljančane in obiskovalce – nastopil bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

