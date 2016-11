Energična Zala Đurić Ribič: zamenjala je mamo

»Dragi New York, ne pozabi me. Kmalu se bom vrnila. Evropa, pripravi se,« je Zala Đurić Ribič zapisala tik pred odhodom iz New Yorka v Slovenijo. Da je oče Branko mladi igralki, glasbenici in manekenki eden največjih vzornikov, ni nobena skrivnost, da je družina Đurić-Ribič zelo povezana, pa dokazuje dejstvo, da je Zala iz New Yorka, kjer dela in študira, v Slovenijo pripotovala zgolj zato, da bi na odru nastopila skupaj z očetom in njegovo skupino Bombaj Štampa po predstavi Đurologija. Tokrat je Zala prevzela mesto mame Tanje, ki je skupaj s svojim dragim zapela po prvi predstavi v Cankarjevem domu.

