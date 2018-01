Ena s kuhalnico, druga s pletilkami

Rebeka Dremelj je zadnje dni prejšnjega leta preživela ob pridobivanju novega znanja, s katerim ni le obogatila same sebe, ampak je tudi razveselila svoje najdražje. Brežičanka se je namreč učila kuhati kulinarične mojstrovine, kakršnih se prej nikoli ni lotevala. Za učiteljico si je izbrala kar najzahtevnejšo sodnico oddaje MasterChef Slovenija Almo Rekić. Ta je pevki pomagala sestaviti jedilnik in jo, ne brez truda z obeh strani, naučila priprave zahtevnejših jedi, kot sta goveji karpačo in brancin. Rebeka je tako v novo leto zakorakala bogatejša za novo znanje kuhanja, ki ji bo vsekakor prišlo prav tudi v letu 2018.



V dejstvu, da ni več, kakor si pravi, kuharski teleban, bodo zagotovo najbolj uživali njeni najdražji, petletna Šajana in enoletna Sija ter njun očka, Rebekin mož Sandi Škaler. Z opravilom, po katerem prejšnja leta ni bila ravno znana, se je od 2017. poslovila tudi Tanja Žagar. Pevka, ki je za silvestrovo prvič po porodu nastopila na odru, zabavala je občinstvo v Mariboru, je pred vstopom v leto 2018 presenetila z objavo fotografije, na kateri vihti pletilke. »Kdor štrika, naštrika!« je sporočila oboževalcem, ki so navdušeno všečkali posnetek, na katerem pevka pozira s klobčiči volne.