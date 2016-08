Ena od kandidatk za miss Slovenije bo tudi miss Slovenskih novic!

LJUBLJANA –Zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najlepša v deželi je tej! Namesto zrcalca bo o 12 finalistkah letošnjega lepotnega izbora miss Slovenije za miss sveta seveda odločala žirija, ki bo 8. septembra v vodnem mestu Atlantis, tekmovanje pa bi boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na malih zaslonih. A vendarle ne bo odločala samo žirija – za kandidatko, ki vam je najbolj všeč, lahko glasujete: z vašo pomočjo izbiramo miss Slovenskih novic! Izpolnite glasovnico, jo prilepite na dopisnico in pošljite na naš naslov Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Upoštevali bomo vse glasovnice, ki bodo prispele do srede, 7. septembra.



Dvanajst kandidatk smo v Slovenskih novicah že predstavili, pa še enkrat poglejmo, katere upajo na laskavi naziv in kronico. Predstavljamo jih po vrstnem redu, kot se bodo predstavile na odru.



Vseh 12 deklet bo imelo na priprave in izbor nedvomno lepe spomine, poleg teh pa tudi lepe nagrade, na primer kopalke, kozmetiko, izdelke optike Krstič, športna oblačila Toper, izdelke Tosame, zmagovalka, miss Slovenije 2016, pa bo deležna še učenja oziroma izpopolnjevanja angleškega jezika, za to bodo poskrbeli pri Karnionu. Čaka jo seveda tudi pot na svetovni finale, ki bo tokrat v ZDA, v Washingtonu, D. C.! »Pa ne gre le za nagrade, temveč predvsem možnosti in priložnosti, ki jih dobijo dekleta,« pravi Jelka Verk, lastnica licence miss Slovenije za miss sveta.



Čeprav so priprave na finalni spektakel v polnem teku, je Verkova z mislimi tudi že pri izboru najlepše za prihodnje leto: »Kmalu po finalu bomo začeli regijske lepotne izbore, najmanj pet jih bo, tudi za miss Koroške in miss Ljubljane.« Dekleta, ki bi rada postala miss, prijavite se.