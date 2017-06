Elvis Kudič: Jokal sem zaradi slabih spominov

Kako se začne vaše jutro?



Vstanem ob šestih in se pripravim za šolo.



O čem v zadnjem času pogosto premišljujete?



Bolj ali manj o MasterChefu in šoli. Glede na to, da sem bil precej odsoten, moram pridobiti še kar nekaj ocen.



Kateremu traču o sebi ste se nazadnje najbolj nasmejali?



Da letošnji tekmovalci nismo dovolj kakovostni za amatersko kuharsko tekmovanje.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem ste se pogovarjali?



Na kavo grem večkrat po koncu pouka. Pogovarjamo se o različnih stvareh, kako naprej s šolo, o poletju, pa seveda je tema vedno MasterChef.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Nedolgo nazaj v oddaji. Zaradi slabih spominov iz osnovne šole in neuspeha v MasterChefu.



Kaj si od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Skočiti s padalom.



Če bi bili nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Opazoval bi ljudi, ki o meni grdo govorijo, in kakšno ušpičil. Mogoče bi zelo podrobno opazoval, kaj ljudje počnejo, in jih nekako ocenjeval. Zanimivo bi bilo slišati tudi komentarje tistih, ki me poznajo.



Kako pogosto se ukvarjate s športom?



Zelo pogosto. Bil sem resen športnik in menim, da šport mora biti del življenja.



Česa ne znate, a bi se radi naučili?



Rad bi znal pripravljati moderne torte, ki so prava paša za oči.



Najbolj neprijetna situacija v življenju...



Najbolj neprijetno mi je bilo v osnovni šoli, ko sem moral brati pred razredom, pa mi to zaradi disleksije ni najbolje uspevalo in so se mi sošolci smejali.



Na kaj ste alergični?



Na slovenske kavčarje, ki mirno pljuvajo vse, kar vidijo na televiziji, sami pa ne bi naredili ničesar in vedno gledajo naravnost, ne pa levo desno, gor, dol... Pa tudi na hinavce in nezveste ljudi.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«