Eleganca v  črnem in zlatem

Popova promenada je eden najtežje pričakovanih jesenskih družabnih dogodkov. Znani gostje na njej pokažejo po poletnem dopustu zagorela, s poletnimi športnimi aktivnostmi na novo izklesana telesca v elegantnih oblačilih. Letos so še posebno navdušile lepotice, ki so se odločile za večno klasiko – črna in zlata oblačila, katerih skupen imenovalec je bila klasična eleganca.



Baletna plesalka Ana Klašnja je na dogodku nosila kratko zlato obleko Jelene Proković. »Oblikovalka jo je naredila posebej zame, a že pred časom. Odkar sem mamica, nimam časa komplicirati glede oblačil, tako da sem se za zlato obleko odločila zelo na hitro,« nam je zaupala žirantka oddaje Slovenija ima talent. Obleka Tare Zupančič je bila kupljena v trgovini s konceptom Pentlja. »Izbrala sem jo s svojo stilistko Barbaro Žgalin in tokrat sva kar hitro izbrali. Klasična čipka v črni barvi je pač vedno in,« nam je zaupala voditeljica Pop Ina. »Je dovolj elegantna, malo odkrije, malo zakrije. Vsega dovolj,« v smehu dodaja Tara.



Za vedno učinkovito črno eleganco se je odločila tudi Polona Zoja Jambrek. »Obleko mi je izbrala stilistka, mi je bil pa njen izbor vsekakor zelo všeč. Popolnoma ji zaupam, ker se mi zdi, da sledi smernicam in da zna najti pravo mejo med klasiko, odštekanostjo in ustvarjalnostjo,« nam je zaupala voditeljica, ki je na dogodku blestela v krilu Nataše Persuh in topu Erica Matyasha.