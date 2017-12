Elda Viler v drugo postala babica

Med slovenske mamice, za katere bi lahko rekli, da so pohitele, zagotovo spada znana zabavnoglasbena in operna pevka Ana Dežman. V zelo kratkem vmesnem obdobju, dobrih 20 mesecev, je namreč novembra v drugo postala mama. Prvorojenki Klari se je prav na martinovo pridružil brat Martin in malčka sta tako rekoč skoraj vrstnika.

1 uro je samo trajal drugi Anin porod.

Praktični starši

Nekateri starši med otroki naredijo kakšno leto premora, statistike v preteklosti kažejo, da je najpogostejša razlika tri in štiri leta, Ana in njen partner pa sta se odločila za le majhno razliko. »Zdi se nama, da je tako za naju idealno pa tudi praktično. Otroka bosta rasla skupaj in s stvarmi, ki spadajo v starševstvo in odraščanje, se bomo srečevali tako rekoč istočasno. Zdi se mi, da je to v današnjem načinu in tempu življenja najlažje, saj je glede na vse starševstvo zaradi obveznosti in vrste drugih stvari precej drugačno, kot je bilo pred denimo desetletjem. Resda je na začetku malce naporno, ker je Klara še majhna in je treba na Martina kar popaziti, da ga preveč ne objame ali stisne k sebi, saj ga ima tako rada, da bi ga kar naprej objemala in božala. Poleg tega je zelo zaščitniška in ne spusti vsakogar blizu,« smeje pravi Ana.

Tudi porod je bil pri Martinu drugačen kot pri Klari. »Prvi je bil daljši in težji, drugi pa zelo blag in vsega je bilo konec v eni uri. To je res nekaj najlepšega, to porajanje življenja, ko otroku podariš življenje in si zanj odgovoren. Starševstvo pa je vloga, fantastična vloga in tudi najtežja, s katero v objemu ljubezni in zdravega razuma vzgojiš otroka. Tudi značajsko in po navadah, kolikor je seveda že moč primerjati, sta si različna. Martin je opazno bolj nežen, kot je bila Klara, ki je tudi sicer zelo temperamentna, oba pa sta živahna. No, seveda sta oba podedovala vizualne in značajske črte po meni in Mihi.«

»Rada se pošalim, da sta Klara in Martin intenzivno, a nadvse prijetno in najboljše zdravilo za moje kolke, bolj kot vsake bergle.«

V družini so veseli, da imajo parček, se pravi deklico in dečka, kot je bilo pri Dežman Vilerjevih. Razlika je le v tem, da je bila Ana mlajša od brata Andreja, pri njenih otrocih pa je prvorojenka deklica.

Klara v vrtec

Poleg prihoda bratca se je letošnje leto življenje Klare spremenilo v še eni stvari. Začela je namreč obiskovati vrtec. »Po značaju je zelo družabna in vesela, temu primerno nadvse rada hodi v vrtec. Ni bilo nobenega joka ali upiranja, prav nasprotno. Komaj čaka, da jo zjutraj odpeljemo, vrtec imamo čisto v bližini. Tako se dopoldne lažje posvečam Martinu in so stvari do Klarine vrnitve iz vrtca ne le lažje, ampak tudi že postorjene,« doda. Starši so se dogovorili tudi, da družine vsaj za zdaj medijsko ne izpostavljajo.

Nadvse vesela babica oziroma nona, kot rečejo, je tudi Elda Viler. Na vnukinjo in vnuka je ponosna, in ker stanuje le nekaj metrov proč, se vidijo tudi večkrat na dan, na pomoč pa po potrebi priskoči tudi Ani. »Rada se pošalim, da sta Klara in Martin intenzivno, a nadvse prijetno in najboljše zdravilo za moje kolke, bolj kot vsake bergle,« pravi.