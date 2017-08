Ekspremierka sredi domačih vinogradov

»Tudi moja Nuša med zmagovalkami Carmen manet. Odlične ste, punce! Starši pa tako že od samega začetka verjamemo v vas in ob vsakem nastopu držimo pesti,« je zapisala poslanka, ki je v političnem smislu v zadnjih nekaj letih zdrsnila na politično obrobje, Alenka Bratušek ob nedavni zmagi ženskega pevskega zbora nekdanjih dijakinj Gimnazije Kranj na evrovizijskem srečanju zborov.

V njem poje 33 pevk različnih starosti in študijskih smeri. Povprečna starost članic je 25 let, med njimi pa so najbolje zastopane matematičarke in biologinje, po štiri so iz vsake smeri, nekaj je glasbenic, študentk jezikov, sociologije, specialne pedagogike, arhitekture, medicine, prava in drugih smeri.

​Sicer pa je poslanka v minulih dneh odkrivala bisere Slovenije, med drugim je bila navdušena nad Jezerskim. »Lepa pokrajina, prekrasni vinogradi in na koncu iz grozdja tudi odlična slovenska vina. Slovenija je res čudovita,« je ugotovila nekdanja slovenska premierka.

Vendar je srčika zadnjih dni njena hči Nuša, ena izmed članic omenjenega pevskega zbora. Sin nogometaš je tako – za zdaj – v drugem planu.