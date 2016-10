Ekskluzivno! Tanja Žagar: S partnerjem želiva mir

Na svoji poti do vrha je pevka Tanja Žagar naletela na nemalo ovir. Odraščala je dobesedno v soju žarometov, se soočala s težkimi trenutki in se izoblikovala v odločno, predano, ustvarjalno mlado damo. Danes, po dvajsetih letih, se ponosno ozre nazaj in z nami osveži spomine na dogodke, ki so jo naredili še močnejšo. »Do uspeha nisem prišla prek trupel ali škandalov,« pravi in nas popelje skozi spoznanja pestrega obdobja.

Le kdo se ne spomni ljubkih štirih lisičk, ki so bile prva dekliška skupina pri nas. Foxy Teens so nastale pred natanko 20 leti, ko je na velike odre stopila Tanja Žagar. Že takrat je bila najbolj zgovorna in prodorna v ekipi, to vnemo, žar in ambicioznost pa je ohranila vse do danes, in ni čudno, da je edina članica prvotne zasedbe, ki je še vedno vpeta v glasbo. »To obdobje je bilo ključno za mojo odločitev, da se podam na samostojno pot. Ne gre zanemariti devetih let izkušenj, ki so mi že kot najstnici prinesle veliko lepega, pa tudi dosti ovir, težav, preizkušenj... Vprašanje, kako bi se moja pot zasukala, če ne bi postala 'lisička'. Ne iščem odgovora na to vprašanje, saj sem srečna in zadovoljna, da je tako. Še najbolj ponosna pa sem na nesebično podporo svoje ekipe, s katero sem že od samega začetka. Založba Gong Records in Miki Šarac so najbolj zaslužni za vse naše skupne uspehe. Miki je več kot le menedžer, predvsem je dober prijatelj in moški, ki o meni ve največ, kar je po toliko letih skupnega dela povsem razumljivo. Brez njega se vsega tega ne bi mogla iti na tako visoki ravni,« izpostavi pomembnost timskega dela in se obregne ob kritike, ki so letele predvsem na njeno glasbo.

