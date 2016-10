Ekskluzivno! Svetlana Makarovič: Zavedam se, da odhajam

Z legendarno pisateljico in šansonjerko Svetlano Makarovič se na moje presenečenje ne dobiva v hotelu Alzheimer, kakor pravi centru starejših občanov trnovo, kjer ima stanovanje, ampak na njenem domu v Žabji vasi. Biti gost mačjega kalifata je čast, ki ne doleti vsakogar, in otroške sanje marsikoga. pogovor ob kavi, ki jo nama s fotografom postreže njeno veličanstvo, pa neprecenljiv spomin in dota za vse življenje. Brutalno iskrena, kot zna biti le ona, naju popelje skozi viharno življenje in brezkompromisno obračuna z gnilobo naše družbe. Od Sapramiške do klerofašizma, vmes pa še o butljih, splavu, beguncih in politiki.

Šestnajst let je že razpeta med Poljansko dolino in prestolnico, kjer jo še vedno čaka varovano stanovanje. A če je le mogoče, se zateče v hiško, ki spominja na tiste iz pravljice. Bila je že tako dotrajana, da bi jo kmalu porušili, nato pa so ji jo prijazni sosedje odstopili v dosmrtni najem. Obnovila jo je in odprla vrata zavetiškim muckam. »Tukaj je zares fino, saj sem lahko ves dan v pižami in ustvarjam. Na tej strani hranim ptičice (pokaže proti potoku), tam čez pa imajo svoj raj mačke. V vasi imamo pristne medsosedske odnose, pri eni hiši so sicer bolj klerikalni, večinoma pa srčni kmetje in delavci, vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. V Ljubljano se odpravim, kadar imam nastope, pomembne sestanke ali po nakupih. Spominjam se, kako si včasih sredi glavnega mesta dobil eno vrsto riža, danes lahko izbiraš med tridesetimi. Samo poglejte, koliko vrst toaletnega papirja imamo, kar je naravnost perverzno. Še vedno se spomnim časov, ko je bilo težko dobiti beli kruh, zato danes raje kupim moko iz mlina in ga spečem sama, saj opažam, da mi to blagostanje z vseh strani duhovno škodi,« se zamisli in opozori, da se otroci ne razveselijo nobene igrače več. »S tem, da ljudem vse ponudiš, jim ubiješ hrepenenje in namesto tega imajo otroci danes le še želje, zahteve. Če česa ne dobijo, postanejo nasilni, neznosni, začnejo izsiljevati,« zaskrbljeno pripomni.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«