Ekskluzivno! Izpoved Nine Osenar

Nina je v oddaji zaljubljeni v življenje obravnavala teme, kot so nasveti za telo in duha, raziskovanje čustvenega sveta in osebnostne rasti. Foto: Žiga Culiberg

Če ste mislili, da trenutno na nacionalki gledate drugo sezono oddaje zaljubljeni v življenje, v kateri se je Nina Osenar od konca lanskega leta trudila vživeti v vlogo obupane gospodinje, neizprosne spovedovalke znanih osebnosti, televizijske neveste ter raziskovalke življenjskih usod, ste se krepko zmotili.

Jesenske sobotne popoldneve gledalcem krajšajo izbori najboljših vsebin minulega leta. Na nacionalki skoparijo s podatki o tem, zakaj so oddajo ukinili, povedali so nam le, »da bo oddaja Zaljubljeni v življenje v program Televizije Slovenija uvrščena le, če bodo zanjo uspeli zagotoviti dodatna sredstva«. Finančni ukrepi so torej udarili tudi po priljubljeni voditeljici, ki je pred leti navduševala kot voditeljica resničnostnega šova Big Brother, v katerem bi jo gledalci še danes radi gledali, saj menijo, da ji takšna oddaja veliko bolj pristaja. O ukinitvi oddaje in občutkih, ki jo trenutno prevevajo, smo se pogovarjali z Nino.

