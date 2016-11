Ekskluzivno! Helena Blagne, kot je še ne poznate

Tokrat vam predstavljamo Heleno Blagne, kot jo poznajo le njeni najbližji in prijatelji. Nekaj tednov pred velikim decemBrskim koncertom v ljubljanski operi smo jo obiskali doma, kamor je do danes smelo vstopiti le nekaj izbranih novinarjev. sproščena, povsem brez ličil nam je odprla vrata in nas pozdravila s prisrčnim nasmehom. Brez dobre volje bi Težko šla čez vse ovire, nam je že na začetku pogovora položila na um, z novo, kosmato ljubeznijo pa so dnevi pri njej popolni.

S Heleno smo se tokrat osredotočili na njeno vsebino, brez olepšav in nepotrebnih vzdevkov. Četudi jo mediji radi označimo za prvo damo domače estrade in divo, je hitro postavila stvari na svoje mesto. »Na živce mi gre ta pretenciozna oznaka 'diva'. V očeh ljudi gre za vzvišeno, nedostopno, afektirano žensko, ki ima občutek, da je ves svet njen. Moji dnevi pa so povsem vsakdanji, prepleteni z delom, materinstvom in glasbo. Imam svoje navade in razvade, tako kot vsak izmed nas. Z leti sem spoznala veliko modrosti in tista, ki nas vabi nazaj k naravi, me je osvobodila marsičesa. S prirojeno zdravo mero samozavesti in pozitivno naravnanostjo je še tako pretresljiva situacija v življenju le ena izkušnja več. Ne maram jamrati, raje zadeve obrnem na smeh, ki je postal moja vsakodnevna terapija. Domači in prijatelji me poznajo kot prešerno, pogosto dobre volje, nekateri mi celo pripisujejo smisel za humor. Morda ni naključje, da se z Zvezdano Mlakar že dogovarjava za eno čisto pravo žensko komedijo, v kateri bi imeli zelo veliko za povedati,« nam razkrije prvo presenečenje. Brez skrbi, v nadaljevanju jih bo še nekaj.

