Edinka Tomaža Ahačiča - Fogla je pridna študentka

Anja, Tomaž in Marjeta novembra 2015 na dobrodelnem koncertu, na katerem so številni slovenski glasbeniki izrazili podporo Foglu. Foto: Sašo Radej

Potem ko je po agresivni obliki raka lani prestal hudo operacijo in ostal brez glasu, je Tomaž Ahačič - Fogl konec avgusta izgubil bitko za življenje. Njegova žena Marjeta in edinka Anja sta ostali brez ljubljenega moža in očeta, a se kljub svoji globoki žalosti nista vdali v usodo. Spomin na ljubljenega Tomaža bo za vedno ostal v njunih srcih, Foglova edina hči pa kljub tragični izgubi koraka po poteh, ki si jih začrtala pred kratkim. Vpisala se je namreč na oddelek za anglistiko in amerikanistiko na filozofski fakulteti, na kateri vestno obiskuje predavanja, in ne dvomimo, da bi bil njen pokojni oče na svojo edino hčer izjemno ponosen.

