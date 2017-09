Dve ubežnici Kmetije, stekla je iskalna akcija

V letošnji Kmetiji se dogaja marsikaj. Tako kot se tudi na pravih kmetijah. Poleg nalog, ki marsikaterega od udeležencev skrbijo, saj z uspešno opravljenimi pride nagrada, jim živce parajo še neprijetnosti.

Nedavno je tekmovalce zajela panika, saj sta izginili živali iz hleva. Kot smo lahko videli, sta si svobodo izborili urni kozi. Ko so to opazili, so se pognali za njima, na srečo pa so ju tudi uspešno izsledili. Okoli vratu so jima hitro nadeli zanko, v hlev za ograjo pa so ju usmerjali tudi z držanjem za rogove.

Na srečo sta jo obe odnesli brez prask.