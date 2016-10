Dvajset let Oriane Girotto: najboljša odločitev v življenju

Leto 2016 je za Oriano Girotto eno najlepših, saj je letos doživela kar dva velika trenutka. Najprej se ji je 26. junija rodil drugi sin Edvard, 1. oktobra pa je praznovala posebno obletnico, ki je zaznamovala njeno življenje. »Pred natanko 20 leti sem sprejela najpomembnejšo in najboljšo odločitev v življenju, da se preselim v Slovenijo. Ni mi prinesla bogastva, a naužila sem se prečudovite narave in okolja ter spoznala čudovite ljudi, ki so iz mojega življenja naredili zanimivo, nepredvidljivo zgodbo,« čustveno prizna ob spominu na ta usodni trenutek. Selitev v našo prestolnico je bila zanjo popolnoma nova izkušnja. »Imela sem obilo jezikovnih ter integracijskih težav, kajti moj dom je bila prej Italija. O Sloveniji sem vedela zelo malo, saj o tej čudoviti deželi na drugi strani meje ni pisal ali govoril nihče. Naposled sem jo morala raziskati sama in jo z leti močno vzljubila, čeprav je trajalo kar nekaj časa, preden sem se v Ljubljani počutila zares doma,« se spominja in je hvaležna vsem, celo tistim, ki so ji pustili grenak priokus, saj ji tudi zaradi njih nikoli ni bilo dolgčas. »Še posebno sem hvaležna ljudem, ki so mi ponudili priložnosti za ustvarjanje, čeprav marsikatere nisem znala izkoristiti. Najpomembneje pa je, da Slovenija je in bo ostala moj ljubi dom,« ponosno pove priljubljena Ori.

