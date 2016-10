Dva tedna po operaciji na ameriški turneji

Legendarni narodno-zabavni pevec Alfi Nipič, ki jih je ta mesec dopolnil 72, kljubuje letom in zdravstvenim tegobam, ki pridejo z njimi. Alfija je zdravnik v začetku septembra zaradi pospešenega bitja srca napotil na urgenco, kardiolog pa se je takoj odločil za operacijo. Njegovi družinski člani, prijatelji in oboževalci so bili zaradi njegovih zdravstvenih težav izjemno zaskrbljeni, a jim je vedno dobrovoljni Alfi iz bolnišnice sporočil, naj si ne belijo las in da se počuti dobro. Alfi je okreval s svetlobno hitrostjo in že nekaj dni po prihodu domov odlično izpeljal koncert v pohorski kavarni Maribor. Zaskrbljenost so izrazili tudi slovenski izseljenci v Kanadi in ZDA, kjer Alfija izjemno cenijo in kamor se je odpravil dobra dva tedna po operaciji oziroma 20. septembra. Glasbenik ni namreč niti pomislil na to, da bi ogrozil ameriško turnejo, in jo bo izpeljal, kot je načrtoval.

