Đuro zaradi Tanje spremenil predstavo

Igralec, komik, režiser in glasbenik Branko Đurić - Đuro je vsestranski umetnik, ki je v zadnjih letih sodeloval s številnimi zvenečimi imeni iz tujine, med drugim z Angelino Jolie in Armandom Assantejem, a ga selitev iz Slovenije, kjer si je s Tanjo Ribič ustvaril dom in družino, ne mika. Đuro priznava, da ga v življenju motivira in žene ljubezen, še posebno veliko pa mu pomeni mnenje najdražjih. Tako je bilo tudi pred ljubljansko premiero Đurologije, predstave, ki si jo je ogledalo že več kot 70.000 ljudi od Avstralije do ZDA. »Vedno s strahom pričakujem odzive. Tudi tokrat so bili pozitivni. Seveda sem veliko stvari v predstavi po pogovoru s Tanjo spremenil,« je priznal Đuro in dodal, da je že na začetku v predstavo vključil nekaj Tanjinih šal.

