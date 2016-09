Đuro se je odzval na ločitev

Svet je pred dnevi osupnila novica, da se ločujeta Brad Pitt in Angelina Jolie. Medtem ko se javnost, predvsem mediji, sprašuje o tem, kdo je kriv za propad enega na videz najtrdnejših hollywoodskih zakonov v zadnjih letih, se je igralec Branko Đurić Đuro na šaljiv način odzval na novico.

»Res imam aktualno fotografijo na facebooku,« je komentiral Đuro fotografijo, na kateri pozira skupaj z Bradom, Angelino in s svojo Tanjo Ribič. Pod njegovo objavo so se usuli komentarji. Nekdo je izjavil, da je »Tanja lepša od Angeline«, ena od njegovih oboževalk pa se sprašuje, ali je Branko morebiti razlog, da sta se Brad in Angelina razšla. »Đurolina no way,« pa je zapisal nekdo drug.

Đuro in Angelina sta se spoznala pred leti, Đuro pa je celo nastopil v filmu V deželi krvi in medu, ki ga je Angelina režirala.