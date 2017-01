Đuro podira rekorde: uspeh, kot ga še ni bilo

Zala je bila ganjena, ko sta ji ob izdaji prve pesniške zbirke zapela oče in mama. Foto: Mediaspeed

Ne pomnimo, da bi kateremu izmed slovenskih igralcev uspelo štirikrat zaporedoma napolniti Gallusovo dvorano Cankarjevega doma. S tem se lahko pohvali poslovenjeni Branko Đurić - Đuro, in sicer z več kot odličnim obiskom Đurologije. Tanja Ribič je ob tem ponosno zapisala, da se sicer ne hvali rada, a se bo tokrat kljub vsemu, saj ima izjemnega moža, na katerega je zelo ponosna. Tudi Tanja je bila deležna pohval in aplavzov, ko je v rodnih Trbovljah prejela zlato vrtnico za uspešno promocijo zasavske doline. S tem pa čestitk in pozdravov pri Đurić-Ribičevih še ni bilo konec, saj je Zala priredila prav posebno promocijo svoje pesniške zbirke z naslovom Zbrka. Vse našteto se je zgodilo v enem samem tednu, kar dokazuje, da je igralsko-pevsko-pesniška družina med najbolj ustvarjalnimi pri nas.

