Đura je izzval na dvoboj

TENIŠKI AS

Za Brankom Đurićem - Đurom je že druga uspešna in razprodana predstava Đurologija v Cankarjevem domu. Tudi tokrat so si jo ogledali številni znani obrazi, med katerimi smo opazili upokojenega hrvaškega teniškega asa Ivana Ljubičića. Ta je prijatelja Đura opazoval iz prve vrste, po predstavi pa se je izbrani družbi pridružil na večerji v enem od ljubljanskih restavracij. Ljubičić je Đuru čestital, ta pa je teniškega asa, ki je trenutno tudi trener enega najboljših teniških igralcev na svetu Rogerja Federerja, izzval na dvoboj. Đuro se je sicer pošalil, a ne dvomimo, da bo Ljubičić, če se bo seveda kdaj znašel na istem terenu z Đurom, našega igralca in komika naučil konkretnih teniških prijemov.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«