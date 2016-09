Družinska sreča Eve Irgl: utišala je zlobne jezike

Poleti so se pojavile govorice, da pričakuje otroka, a trebuščka ni in ni bilo na spregled. Foto: facebook

Pred leti se je o lepi poslanki SDS Evi Irgl, ki danes zavzema tudi položaj predsednice Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ugibalo marsikaj, posebej pa je javnost zanimalo njeno zasebno življenje, ki ga je vselej spretno skrivala pred radovedneži. Javnost je pred leti osupnila s priznanjem, da se je zaljubila v Luko Ličarja, dolgolasega rockerja nežne duše, ki pa ni klasični glasbenik, za katerim norijo dekleta pod odrom in za njim, temveč je pravi svetovljan. Radijec, prevajalec in profesor angleščine je lepo Evo spoznal na konverzaciji tujega jezika, ki ga je takrat organiziral državni zbor. Iskrica med njima je dokončno preskočila na koncertu v Ljubljani, a je bila Eva menda tako iz sebe, da je zvrnila dva viskija, na koncu pa prevzela pobudo, saj je bil Luka zadržan. In takrat se je dokončno zaljubila, njene poslanske kolegice pa so zatrjevale, da je še nikoli niso videle tako vesele in srečne.

